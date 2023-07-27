مصدر في الزراعة يروي اسباب هجوم احدى الاعلاميات على الوزارة

وطنا اليوم:أكد مصدر مطلع في وزارة الزراعة حول الادعاءات التي تحدثت بها احدى الاعلاميات عن الوزارة هي معلومات عار على الصحه.

حيث ان المذكورة قدمت طلب لأستيراد 200 طن دجاج مجمد على اساس صناعي للحصول على إعفاء جمركي وهي لا تحمل ترخيص صناعي ولديها مبنى فارغ ولم يتم الكشف عليه حسب الأصول مما يمنع منحها الرخصة لأغراض صناعية وتم منحها رخصة تجارية اعتيادية مدفوعة الرسوم ويندرج على هذه الرخصة إضافة إلى الاعفاء الجمركي مخاطر صحيه من اعادة التجميد لأكثر من مره.

كما يؤدي إلى تسمم ووفيات وعليه قامت بهذه الحملة الشرسه على الوزارة التي عملت على المتابعة القانونية حسب الأصول لكل هذه الافتراءات