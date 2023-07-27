ادخال عامل مصري للعناية الحثيثة بسبب لدغة أفعى في إربد

وطنا اليوم:أدخل إلى قسم العناية الحثيثة بمستشفى الاميرة راية بدير ابي سعيد بإربد عامل مصري (٥٠) عاما، بعد لدغه من أفعى الحراشف المنشارية بيده اليمنى وهو يعمل بمزرعة في منطقة أم النمل غرب بلدة كفر راكب.

وذكر الكابتن عمر بني ياسين، ان أعضاء فريق افاعي الأردن، تبلغ بتعرض عامل مصري للدغة أفعى حيث تم تأمين عبوتين من المصل ضد السمية للمستشفى وحقنه بهما من قبل الكوادر. الطبية