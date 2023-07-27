على خطى الفيدرالي.. بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

وطنا اليوم:أعلنت بنوك مركزية في منطقة الخليج عن رفع معدلات الفائدة الرئيسية أسوة بقرار الفيدرالي الأميركي الذي قرر رفعها بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات.

وتربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي، (عدا الكويت التي تربط الدينار بسلة عملات من بينها الدولار)، وهو ما يجعل صانعو السياسة النقدية في هذه الدول يتحركون بخطى ثابتة مع قرارات المركزي الأميركي.

وفور إعلان قرار المركزي الأميركي، أعلن بنك الكويت المركزي في بيان، الأربعاء، أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة من أربعة بالمئة.

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40 بالمئة من 5.15 بالمئة وذلك اعتبارا من غد الخميس.

مصرف البحرين المركزي، قال أيضا في بيان، إنه قرر وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25 بالمئة من ستة بالمئة.

وأضاف أنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 25 نقطة أساس إلى ستة بالمئة من 5.75 بالمئة والإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند 6.75 بالمئة.

من جانبه، قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل على الإقراض إلى 6.25 بالمئة بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75 بالمئة وسعر إعادة الشراء إلى ستة بالمئة.

وفي نفس الاتجاه، أعلن البنك المركزي السعودي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان إنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى ستة بالمئة ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5 بالمئة.

وكان الفيدرالي الأميركي أعلن الأربعاء عن زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى