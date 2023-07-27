الدوريات الخارجية تحذر: إضافة الإضاءة على المركبات خطر كبير

وطنا اليوم:قال مندوبو الإدارات المرورية إن الكوادر الميدانية المختصة انتشرت بشكل مبرمج ومكثف للعمل ضمن خطة مرورية بهدف تسهيل حركة السير الصباحية وحركة المتنزهين بالتزامن مع نهاية الأسبوع وبدء فعاليات مهرجان جرش.

وحذر مندوب الدوريات الخارجية خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، من إضافة الأنوار (المبهرة) على المركبات، مشددا على انها مخالفة وتشكل خطورة كبيرة على سلامة مستخدمي المركبات المقابلة لأثرها على قدرة السائق من الرؤية بوضوح.

ولفت الى أن كوادر الدوريات تعاملوا أمس مع عدد من العوائق على الطرق الخارجية، إذ كان أبرزها انسكاب لمادة الفوسفات من إحدى مركبات الشحن بمنطقة مريغة باتجاه العقبة حيث تم إجراء اللازم من قبل نشامى السير وبالتعاون مع كوادر الأشغال، مؤكدا ضرورة الالتزام بتثبيت الحمولة بإحكام وتفقدها باستمرار.

وبدوره قال مندوب إدارة السير من ارتكاب السلوكيات والمخالفات الخطرة كتجاوز الإشارة الضوئية حمراء يشكل خطورة واضحة على مرتكبها والآخرين وخاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر لتسببها بحوادث مرورية نتائجها وخيمة، مذكرا السائقين بضرورة تفقد مركباتهم قبل المسير بها على الطرق وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لضمان عدم تعطلها على الطرق مما قد ينتج عنها ازدحام مروري وتعطل لحركة المرور.

وأكد أن رجال الدوريات متواجدين على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات الإنسانية بالإضافة للواجب الأمني والمروري، داعيا الجميع بعدم التردد بالتوجه للمحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق الخارجية، أو بالإتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية