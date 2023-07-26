الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات شديدة بسبب فشلها في تقدير نمو مجموعة “فاغنر”

وطنا اليوم: تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني؛ بسبب ما أسمته فشلها في تقدير النمو الخطير لمجموعة فاغنر الروسية.

وقالت هيئة بي بي سي إن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المكونة من نواب ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة، خلصت في تقرير لها إلى أن هناك “قصورا مؤسفا في فهم” أنشطة فاغنر في إفريقيا لدى الحكومة.

واستطردت رئيسة اللجنة، أليسيا كيرنز، “نشعر بقلق عميق إزاء افتقار الحكومة لفهم طبيعة سيطرة فاغنر على مناطق خارج أوروبا، خاصة فيما يتعلق بإحكام قبضتها على دول أفريقية”.