أعلى مستوى من 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يؤفع أسعار الفائدة ب25 نقطة

وطنا اليوم: رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.

وعقب اجتماعها على مدار يومين، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي.

وكان الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.