بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بعد محاولة الإنقلاب.. رئيس بنين يتوجه للنيجر للوساطة بين الحرس الرئاسي والرئيس “بازوم”

26 يوليو 2023
بعد محاولة الإنقلاب.. رئيس بنين يتوجه للنيجر للوساطة بين الحرس الرئاسي والرئيس “بازوم”

وطنا اليوم: توجه رئيس بنين، باتريس تالون إلى النيجر للقيام بوساطة بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي إلى اعتقال رئيسها محمد بازوم في القصر الرئاسي، وفق ما أعلن رئيس نيجيريا بولا احمد تينوبو الأربعاء.

وقال تينوبو إثر لقائه تالون في أبوجا “سيغادر ألى هناك الآن، إنه في طريقه” إلى النيجر.

وتتولى نيجيريا راهنا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

شهدت الدولة الواقعة في منطقة الساحل أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وعدة محاولات أخرى للاستيلاء على السلطة، وقعت إحداها في عهد بازوم أيضا.

بدوره، دان الأمين العام للأمم المتحدة “بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة” في النيجر، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن انطونيو غوتيريش “يدين بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة والمساس بالحوكمة الديموقراطية والسلام والاستقرار في النيجر”، و”يدعو جميع الأطراف المعنيين الى التزام ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:08

“مبابي” يحسم الجدل حول انتقاله للهلال السعودي

23:50

شاهد.. لحظة سقوط رافعة بناء بجانب ناطحة سحاب في نيويورك

23:29

بفستان أحمر.. صباح الجزائري تثير السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة

23:12

المسنة البريطانية تكشف سبب انفصالها عن زوجها الشاب المصري

22:59

أصالة تنشر صورة جديدة برفقة أبنها خالد

22:30

رأي مروان المعشر في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني وتناقض الرسائل

22:24

الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات شديدة بسبب فشلها في تقدير نمو مجموعة “فاغنر”

22:15

شاهد.. شاب إفريقي يلقي أموال على عروسته لكي تبتسم في حفل الزواج

22:09

قرار مرتقب لرفع اسعار الفائدة في الاردن

22:05

أعلى مستوى من 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يؤفع أسعار الفائدة ب25 نقطة

21:50

“الخارجية” ترحب بإعلان للأمم المتحدة بدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط “صافر”

21:29

حزب العمل: بعض مواد قانون الجرائم الالكترونية المقدم لمجلس الأمة “فضفاضة” ويجب أن تراعي الدقة

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات