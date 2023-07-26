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السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقمها

26 يوليو 2023
السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقمها

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية في محافظة خميس مشيط؛ مما أدى إلى مقتل طاقمها، على ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إنه “عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 تموز 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس أيه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط”.
وأشار المالكي إلى مقتل طاقم الطائرة، لافتا النظر إلى أن “لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث”.


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