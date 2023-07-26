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السماح لرؤوس قاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد بالخليج

26 يوليو 2023
السماح لرؤوس قاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد بالخليج

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، إن الهيئة قررت السماح لأي رأس قاطر (موديل 2004 فما فوق) وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح الوريكات، في بيان الأربعاء، أن قرار الهيئة جاء نظرا لقرب نفاذ قرار السعودية بعدم دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما اعتبارا من 1 آب المقبل.
وأشار إلى أنه بعد دراسة واقع الحال للقطاع العامل على النقل الخارجي باتجاه دول الخليج العربي من خلال المعابر البرية والمراكز الحدودية مع السعودية، تبين أن القطاع الأكثر تأثراً بعد نفاذ القرار السعودي مع نهاية الشهر الحالي، سيكون نمط النقل المبرد، وعليه فقد ارتأت الهيئة السماح لأي رأس قاطر من موديل 2004 فما فوق وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الحالي.
وبين أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة سابقا، منها قرار مجلس الوزراء الصادر في منتصف شهر نيسان الماضي بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة والهادف إلى رفع عمر رأس القاطر بالتسجيل لأول مرة والتي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات وهو العمر التشغيلي الذي كان معمولا به سابقا، وذلك لإعطاء فرصة للناقلين العاملين على جميع أنماط نقل الشحن لتحديث أسطولهم لغايات رفع مستوى السلامة على الطرق وتمكينهم من العمل على النقل الخارجي مع دول الجوار ضمن العمر التشغيلي المسموح به وتماشيا مع الاتفاقيات المعتمدة من جامعة الدول العربية


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