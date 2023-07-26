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اليمن يعد بكشف نتائج التحقيق في اغتيال أردني مسؤول بالأمم المتحدة

26 يوليو 2023
اليمن يعد بكشف نتائج التحقيق في اغتيال أردني مسؤول بالأمم المتحدة

وطنا اليوم:قال سفير اليمن في الأردن جلال فقيرة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق باغتيال المسؤول الأممي بالوقت المناسب.
وكانت شرطة محافظة تعز اليمنية، أعلنت السبت الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي، الأردني، مؤيد حميدي.
وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، أفاد في وقت سابق أنه تم التعرف على هوية منفذي الهجوم الذي أدى لمقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي.
وقُتل المواطن الأردني مؤيد حميدي، رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي، في تعز أمس الجمعة، وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين برصاص مسلح مجهول في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.
وكان مؤيد حميدي ويحمل جواز سفر أردنيا قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.
يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز


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