خيانة.. الإتحاد الإفريقي يدين محاولة إنقلاب النيجر

وطنا اليوم: أدانت مفوضية الاتحاد الإفريقي محاولة الانقلاب في النيجر ودعا الجنود المشاركين فيما سماه بـ«محاولة انقلاب» للتوقف الفوري.

واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي أن ما يجري في النيجر هو خيانة وعلى المتمردين التوقف فورا.

وكتب فقي، في تغريدة على «تويتر»: «علمًا برغبة بعض الجنود في تقويض استقرار المؤسسات الديمقراطية والجمهورية، وهو ما يشبه محاولة الانقلاب في النيجر، أدين بشدة مثل هذه الأعمال».

وأضاف: «هؤلاء جنود يتصرفون بخيانة تامة لواجبهم الجمهوري. وأحثهم على التوقف الفوري عن مثل هذا التعهد غير المقبول».

ودعا الاتحاد الإفريقي الانقلابيين في النيجر للتراجع والإفراج عن الرئيس المحتجز.