وزير الخارجية يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، السيدة فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

واستعرض الصفدي، خلال اللقاء، الجهود التي يقوم بها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد الصفدي أن الأردن سيستمر في تكريس كل إمكاناته لإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧.

وأكد الصفدي دعم الأردن صمود الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم.

وثمّنت البرغوثي الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على الحصول على حقوقه كاملة، وتثبيته في أرضه. وأكدت أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية