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النجداوي يثمن خطوات وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون على الصعيد المحلي والعالمي

26 يوليو 2023
النجداوي يثمن خطوات وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون على الصعيد المحلي والعالمي

 

وطنا اليوم –   أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حرص الوزارة على متابعة جميع الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في الأردن على الصعيد المحلي والدولي.

وثمن الحنيفات خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع نقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، دور النقابة ومنتجي الزيتون ومالكي المعاصر من خلال الدور البارز الذي يقدموه في هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية الترويج والتسويق لزيت الزيتون في الأسواق العالمية، إذ أن زيت الزيتون يحظى بميزة نسبية ونوعية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكد أهمية شجرة الزيتون وزيتها على المستوى المحلي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وثقافيا، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع الزيتون وزيت الزيتون الذي يأتي ضمن الأولويات في الخطة الوطنية.

من جهته، ثمن النجداوي خطوات الوزارة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون على الصعيد المحلي والعالمي، مؤكداً دور المعاصر في هذا القطاع الحيوي بتوفير أفضل وسائل استخلاص الزيت وتقديم الخدمة للمزارع


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