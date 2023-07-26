بحث معيقات الاستثمار في المنطقة الحرة الزرقاء

وطنا اليوم:أكّد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية جلال القضاة حرص الدائرة على تبسيط الإجراءات وتذليل كافة أشكال المعيقات التي تواجه التجار والمستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء، خلال اجتماع مع أعضاء هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية وممثل عن شركات التخليص.

وناقش الاجتماع الية تذليل الصعوبات التي تواجه بعض التجار والمستثمرين في المنطقة الحرة، لاسيما إجراءات المعاينة على بوابة الضليل للمركبات ونقص المعاينين، وتسريع مراحل إنجاز المعاملات والبيانات الجمركية.

ورحّب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي بكافة الملاحظات والاقتراحات لتذليل المعيقات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة الأردنية، مشيرا لخطوة أتمتة وتطوير ساحات الشطب.

وأعرب البستنجي عن ثقته بالعمل المشترك مع الجمارك لرفع سوية ومستوى الخدمات المقدمة، مشيداً بدور الدائرة بتقديم الخدمات لتجار ومستثمري المنطقة على مدار الساعة