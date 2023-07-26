برعاية أردوغان.. لقاء مفاجئ بين عباس وهنية في أنقرة

وطنا اليوم:في لقاء مغلق، جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس، بالعاصمة أنقرة

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس، يقومان بزيارة رسمية إلى تركيا.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس أردوغان عقد اجتماعا مع ضيفيه بعيدا عن الصحافة.

وفيما لم يتم الإعلان عن هدف الزيارة، تحدثت تقارير إعلامية أن عباس وهنية اتفقا على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

في هذه الأثناء، قال بيان صادر عن حركة حماس، إن وفدا من الحركة برئاسة هنية التقى الرئيس عباس، في أنقرة، قبل اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر نهاية يوليو/تموز الجاري.

وحتى الساعة، لم تدل السلطة الفلسطينية بأي بيان بشأن هذه المسألة.

لكن الرئيس الفلسطيني كان قد دعا، بعد اجتياح جنين الأخير، إلى عقد اجتماع استثنائي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يومي 29 و 30 من الشهر الجاري.

وقال عزام الأحمد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في بيان، إنه بعد التشاور مع مصر ، وُجهت دعوة عباس إلى كافة الفصائل الفلسطينية، لحضور لقاء القاهرة