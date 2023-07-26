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شخص يطلق النار على عمال مزرعة في الرمثا

منذ 14 ثانية
شخص يطلق النار على عمال مزرعة في الرمثا

وطنا اليوم:اندلعت مشاجرة داخل مزرعة في لواء الرمثا، منطقة الشجرة استخدم خلالها شخص سلاح “بمب آكشن – خرطوش”، ما أدى إلى إصابة 5 عمال في المزرعة.
وأسعف المصابين إلى المستشفى الرمثا الحكومي، وحالتهم الصحية بين الجيدة والمتوسطة.
وضبطت الأجهزة الأمنية مركز امن سهل حوران مطلق النار وشقيقيه اللذين كانا في المكان، فيما ضبطت كذلك السلاح المستخدم وعشرات الطلقات، حيث تواصل التحقيق بملابسات الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة


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