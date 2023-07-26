وزير التربية يجيب على سؤال طرح في نقاش على مجموعة وطنا اليوم

وطنا اليوم – اجاب وزير التربية والتعليم عزمي محافظة على سؤال طرح على مجموعة وطنا اليوم حول كيفية تصحيح امتحان الكيمياء خلال اقل من يوم، قائلا إن الوزارة وبعد الضجة الاعلامية التي حصلت باشرت فورا بتصحيح الاسئلة من خلال الماسح الضوئي والذي يصحح 6 آلاف ورقة في الساعة.

وأكد محافظة أن نسبة النجاح والعلامات الكاملة مرشحة للزيادة وذلك من خلال دفاتر الاجابات، مشيرا إلى التصحيح الذي جرى مبدأي وليس نهائي.

وأشار محافظة الى أن هناك مئات الطلبة حصلوا على علامة 99 ‎%‎ في امتحان الكيماء، وأغلب من حصل على العلامة الكاملة من طلاب المدارس الحكومية