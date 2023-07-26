التربية: رصد غش كبير في امتحانات التوجيهي بأساليب تكنولوجية متقدمة

وطنا اليوم:كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الاربعاء ان هناك مئات الطلبة حصلوا على علامة 99 ‎%‎ في امتحان الكيماء، واغلب من حصل على العلامة الكاملة من طلاب المدارس الحكومية.

وأجاب محافظة عن سؤال كيفية تصحيح امتحان الكيمياء خلال اقل من يوم، قائلا إن الوزارة وبعد الضجة الاعلامية التي حصلت باشرت فورا بتصحيح الاسئلة من خلال الماسح الضوئي والذي يصحح 6 آلاف ورقة في الساعة.

وأكد محافظة أن نسبة النجاح والعلامات الكاملة مرشحة للزيادة وذلك من خلال دفاتر الاجابات، مشيرا إلى التصحيح الذي جرى مبدأي وليس نهائي.

وأوضح أن كوادر الوزارة رصدت مخالفات غش كبيرة وبأساليب تكنولوجية متقدمة، ومن أساليب الغش استخدام كاميرات في النظارات وزر القميص.

وعن الأخطاء قال محافظة، إن الخطأ الوارد في امتحان الكيمياء مطبعي وليس مؤثرا وجرى تصحيحه في القاعة.

وأقر محافظة، إن خطأ ورد في امتحان الرياضيات يتعلق بالجذر التكعيبي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعتمد خطوات الحل كإجابة صحيحة للطلبة

وعن محاولة شخص “تغشيش” طلبة الثانوية العامة في محافظة البلقاء بإذاعة إجابات امتحان اللغة الإنجليزية عبر مكبرات صوت أحد المساجد بمنطقة عيرا أوضح ان من قام بتغشيش الطلبة كان يقوم بحل نموذج دون اخبار الطلبة اي نموذج مما اربك الطلبة لان هناك نموذجين.

وأكد المحافظة على ان من قام بوضع أسئلة التوجيهي هم مشرفين من وزارة التربية وليس “دكاترة جامعيين”