ورشة عمل حول اتفاقيات التجارة الحرة وفرص زيادة الصادرات في (صناعة عمان)

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة بيت التصدير ورشة عمل توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة وفرص زيادة الصادرات، في مبنى الغرفة وبحضور ممثلين لشركات صناعية.

وجرى خلال الورشة استعراض الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2023 – 2025 وقدمها محمد غانم من وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك عرض حول اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن / قواعد المنشأ المطبقة، شارك في تقديمه كلا من المهندس عطا الله العايد والمهندسة هلا التميمي والمهندس ليث المناصير من مديرية التنمية الصناعية في الوزارة، حيث تم خلال هذا العرض، استعراض التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن سواء الثنائية منها او متعددة الأطراف، وقواعد المنشأ التي يجب ان تحققها المنتجات الأردنية للدخول الى اسواق هذه الدول معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.

وتم خلال الورشة تقديم شرح مفصل عن الاتفاقية التجارة التي يرتبط بها الأردن واهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات التبادل التجاري الحر مع عدد من الدول، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الافتا واتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير) واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة.

واستعرض ممثل شركة بيت التصدير محمد السرابي منصة التصدير الأردنية، حيث اوضح ان المنصة تعمل على توفير معلومات عن الأسواق العربيّة والإقليميّة والعالميّة للشركة الصناعية، لزيادة المعرفة عن هذه الأسواق من خلال توفير دراسات متنوّعة عن الأسواق المختلفة واستراتيجيّات التصدير العالميّة، كما تحتوي المنصّة على دليل شامل متعلّق بخطوات التصدير وسيكون متاحاً على المنصّة لتمكين الشركات وخاصّة الّتي لا تمتلك خبرات سابقة بالتصدير للاطّلاع على خطوات التصدير والبدء بتطبيقها. بالإضافة إلى ربط المنصّة الإلكترونيّة بعدد من مواقع الدراسات والأبحاث ومصادر المعلومات العالميّة، كما ستساهم المنصة في عملية التشبيك بين الشركات الأردنيّة المصدّرة والمشتريين العالمين حيث تتيح المنصّة للشركات الأردنيّة إدراج معلوماتهم ومنتجاتهم على المنصّة مجّاناً كفرصة تسويقيّة لهم.

وفي نهاية الورشة جرى نقاش مفتوح بين ممثلي الشركات الصناعية والخبراء من دائرة التنمية الصناعية في الوزارة وممثل شركة بيت التصدير حول المعلومات التي تم طرحها خلال الورشة.