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تحذيرات مهمة من دائرة الأرصاد الجوية

منذ 5 ساعات
تحذيرات مهمة من دائرة الأرصاد الجوية

وطنا اليوم:أفادت دائرة الارصاد الجوية بأن الاردن يبقى نهار اليوم الاربعاء تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية، لذلك تسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
ليلاً: الأجواء تكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة
أما يوم الخميس، فيستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة حيث تبقى الأجواء حارة وجافة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من:
– خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.
– ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.
– اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.
– ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


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