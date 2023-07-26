وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد استمرار دعم السياسة المالية للأردن

وطنا اليوم:اجتمع وفد من الحكومة الاردنية برئاسة وزير المالية الدكتور محمد العسعس مع وزيرة الخزانة الامريكية جانت يلن الثلاثاء في واشنطن، وضم الوفد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس وامين عام وزارة المالية د. عبدالحكيم الشبلي.

واعربت وزيرة الخزانة الامريكية يلن عن تهنئتها للأردن على نجاح سياساته المالية خلال الاجتماع، كما اكدت على أهمية استمرار سياسات الإصلاح المالي بنفس الوتيرة.

وأصدرت الخزانة الامريكية التصريح الرسمي التالي:

“انه من دواعي سروري ان أرحب بوزير المالية العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي طوقان ومحافظ البنك المركزي شركس والسفيرة قعوار هنا في الخزانة الامريكية.

لطالما كان الاردن بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني والملك الراحل الحسين (رحمة الله) صديق مقرب وحليف للولايات المتحدة الامريكية لسنوات عديدة، واكد الرئيس بايدن خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا على دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن كحليف وقوة من اجل السلام في الاقليم.

إن للخزانة الامريكية شراكة وثيقة مع الاردن، ونتطلع لان نبني عليها اليوم ونناقش التطورات مع الفريق الاقتصادي الأردني الزائر.

لقد تأثر الأردن، كباقي دول العالم، بالاضطرابات الاخيرة التي عصفت بالعالم، بما في ذلك الصدمات العالمية مثل التغير المناخي وازمة الامن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية في اوكرانيا، لقد اتخذت الحكومة الاردنية خطوات وتدابير قوية للتصدي لتحديات الاردن، ولوضع الاردن على مسار النمو الشامل بشكل سريع وآمن.

في هذا السياق أود بشكل خاص ان اشيد بإتمام الاردن للمراجعة السادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، والتي تمت بشكل سلس وسريع، مستندةً في ذلك الى حزمة من الاجراءات الاصلاحية المهمة التي نفذها الاردن.

واتطلع اليوم في هذا اللقاء الى الحديث مع الوفد الاردني لمناقشة خططهم للسير بالأردن قدماً للأمام