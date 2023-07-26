الساكت: تشجيع الاستثمار يتطلب إدارة حكومية رشيقة

وطنا اليوم – قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت، إن القطاع الصناعي الأكبر تشغيلا للأيدي العاملة. وأضاف خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، أن تشجيع الاستثمار يتطلب إدارة حكومية رشيقة.

ولفت إلى أن السياحة والصادرات وحوالات المغتبربين في تحسن. في حين أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق حمد الحلايقة على أهمية المبادرات الإبداعية كتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي. وأشار إلى أهمية الحوافز للمصدرين، مشيرا إلى أهمية صندوق التشغيل المؤقت. وطالب بخطة مدعومة حكوميا لفتح أسواق جديدة، فالسوق المحلي صغير ما يجعل التنافس شديد داخل السوق المحلي.