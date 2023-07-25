وطنا اليوم – بعد الاعتداء المؤسف على ميدان المرحوم عبداللطيف عربيات اصدر عشيرة العربيات بيانا جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم السلام

بيان صادر عن عشيرة العربيات

اجتمع ابناء عشيرة العربيات في ديوان العشيرة اليوم الثلاثاء الموافق 25/07/2023 وتم اصدار البيان التالي :

تستنكر عشيرة العربيات بأشد عبارات الشجب والغضب قيام أحد المأزومين بمحاولة تشويه النصب التذكاري لاحد قامات الامة العربية والاسلامية الراحل الكبير معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات “ابو سليمان” رحمه الله تعالى .

ان هذا الفعل الدنيء الجبان لا يمت بصله لاهل و عشائر مدينة السلط و اخلاقهم و رجولتهم و هو عمل دخيل ولا يمثل الا فاعله ، وان قيامه بهذا الفعل في عتمة الليل متلثما بلثام الجبن و الخسة لخير دليل على انعدام رجولته و سفاهة غايته.

اننا كعشيرة العربيات لا نسمح ان يكون مثل هذا العمل الخسيس سببا للفتنة و تمزيق وحدتنا الداخلية و نسيجنا الاجتماعي في مدينة السلط ولا نشير باصابع الاتهام الى اي شخص او عشيرة ،واننا منذ اللحظة الاولى لهذا الاعتداء السافر وضعنا ثقتنا بالاجهزة الامنية المعنية و التي باشرت تحقيقاتها بكل مهنية و اقتدار ، واننا نصر على اعلان نتائج التحقيق في القريب العاجل و مجازاة الفاعل باشد انواع العقوبات الجزائية.

اننا نقدر و نثمن عاليا الوقفة المشرفة لشرفاء الاردن عامة و اهلنا في مدينة السلط و عشائرها خاصة و هبتهم الكبيرة في استنكار مثل هذا الفعل الاثم و وقوفهم صفا واحدا في الدفاع عن رمز من رموز الوطن و مدينة السلط بمواجهة مثل هذه الافعال العبثية و المنبوذة ، كما نهيب بضرورة الالتزام بالقانون و ضبط النفس و عدم الانجرار وراء اي فعل من شأنه الاساءة للمدينة و الوطن.

كما نشكر عطوفة المحافظ الدكتور فراس ابو قاعود و مدير شرطة محافظة البلقاء الدكتور جمعة الحمايدة و جميع مرتبات الاجهزة الامنية على موقفهم المشرف و على ما قدموه من جهود و متابعات امنية حثيثة للكشف عن الفاعل.

حفظ الله الاردن قويا عزيزا في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

ابناء عشيرة العربيات