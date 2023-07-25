شاهد : تحطم طائرة إطفاء أثناء إخماد حرائق اليونان

وطنا اليوم:أعلنت فرق الإطفاء في اليونان، الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، كان على متنها شخصان على الأقل.

وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.

وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل حر.

ويظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع في جزيرة إيفيا جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس قوله:الطائرة المتحطمة كانت قاذفة مياه.

وكان على متن الطائرة شخصان على الأقل، لم يعرف مصيرهما على الفور.

وتحطمت الطائرة أثناء مكافحتها حريق غابة جنوبي جزيرة إيفيا اليونانية.

وتشهد اليونان موجة حر شديد وحرائق هائلة منذ أكثر من 10 أيام.