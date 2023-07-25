وفد أبناء شهداء جنين في البقعة وعين الباشا والشوؤن الفلسطينية والدستور

وطنا اليوم: أكد الدكتور إبراهيم الرواحنة متصرف لواء عين الباشا على عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني وذلك أثناء استقباله في مكتبه لوفد أبناء شهداء جنين بحضور الدكتور رفعت الطويل الأمين العام المساعد في حزب الميثاق والسيد خالد جمال رئيس نادي يرموك البقعة وعلام أبو زينه رئيس الأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني الوفد.

ورحب الدكتور الرواحنة بالبعثة مشيرا إلى تواصل الدعم للأشقاء في فلسطين والوقوف الدائم إلى جانبهم بتوجيهات من القيادة الهاشمية.



ورد الدكتور رفعت الطويل بكلمة شكر وتقدير لمتصرف عين الباشا على الحفاوة والتكريم وحسن الإهتمام.

وألتقى الوفد أيضا بالمهندس رفيق خرفان المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية بحضور مدير شؤون المخيمات اسامة علقم.



ورحب خرفان بضيوف الأردن مؤكدا تواصل الدعم للأشقاء في فلسطين وتسهيل زيارات الوفود متمنيا لهم طيب الإقامة.

وقام الوفد بزيارة ألى صحيفة الدستور حيث أقيم احتفال كبير بحضور رئيس مجلس الإدارة خميس عطية والمدير العام أيمن عدينات ورئيس التحرير المسؤول مصطفى ريالات ومدراء التحرير وجمع من كبار الموظفين.



وألقى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير كلمات ترحيبية مؤكدين على تواصل دعم الدستور للأشقاء كون الزيارة الأولى كانت مبادرة أطلقتها الدستور قبل سنوات وتواصلت الزيارات.

وتحدث الدكتور رفعت الطويل وقال تشرفنا في هذا اليوم المبارك بلقاء ابناء شهداء مخيم جنين علي ارض المملكه الاردنيه الهاشميه التي تقف دائما مع شعبنا الفلسطيني وبدعم لا يتوقف من جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه مؤكدين وقوفنا خلف جلالته ومواقفه المشرفة امام جميع المحافل الدوليه في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



وقام الدكتور الطويل خلال الجولة بتقديم درع أهالي جنين لكبار المسؤولين في هذه المؤسسات تقديرا لدعمها الموصول وتم تبادل الهدايا التقديرية والتذكارية.

وكان الوفد قد بدأ جولته صباحا بزيارة لجنة خدمات مخيم البقعة والتقى رئيسها الدكتور حسن مرشود الذي رحب بالوفد ووضع امكانات اللجنة تحت تصرفهم ومرحبا بهم في زياراتهم المقبلة.

