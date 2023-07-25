بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع سعر الدينار الاردني مـقابل الشيكل

25 يوليو 2023
ارتفاع سعر الدينار الاردني مـقابل الشيكل

وطنا اليوم:سجل الدينار الاردني مقابل الشيكل الإسرائيلي، ارتفاعا ملحوظا في التداولات المصرفية المسائية في فلسطين، اليوم الثلاثاء.
وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الشيكل عند 5.23 بعد أن سجل صباح اليوم 5.17 شيكل.
وأغلقت البورصة في “تل أبيب”، مساء أمس الإثنين، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض في قيمة الشيكل أمام عملتَي الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وخسر مؤشّر “تل أبيب 35” 2.21%، فيما انخفض مؤشّر “تل أبيب 125” بنسبة 2.32%؛ كما انخفض مؤشّر تل “أبيب بانكس”، بما لا يقلّ عن 3.86%.
وتراجع مؤشر قطاع المال، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر العقارات، في بورصة تل أبيب، بأكثر من 3.5% لكل منها.
وتراجع الشيكل بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، وخسر نحو 1.5% من قيمته مقابل الدولار، الذي تمّ تداوله بنحو 3.673 شيكل؛ كما تراجع بنحو 1.3% مقابل اليورو، الذي تمّ تداوله بنحو 4.072 شيكل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:41

جانبيك يكتب والعدوان ينقل

14:40

شخص يطلق النار على عمال مزرعة في الرمثا

14:25

تثبيت محددات لسجائر إلكترونية تتعلق بالبطارية وعدد السحبات

14:20

ذوقان عبيدات وأربعة أيام في مدرسة!!

14:12

جنود يحاصرون الرئيس داخل القصر الرئاسي في النيجر

14:07

حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا

14:01

ما بعرف شو عملت .. لبناني يقتل زوجته في أثناء نومها

13:56

إنشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق

13:54

بعد 4 عقود من الحكم.. رئيس وزراء كمبوديا يسلم السلطة لنجله

13:12

الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب

13:06

وزير التربية يجيب على سؤال طرح في نقاش على مجموعة وطنا اليوم

12:49

5,4 % تراجع قيمة الفاتورة النفطية في 5 شهور

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات