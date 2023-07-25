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الجغبير : غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق

منذ 12 ثانية
الجغبير : غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق

وطنا اليوم:وقع الأردن والعراق اتفاقية لإنشاء غرفة صناعية مشتركة أردنية عراقية وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى بغداد، وفقا لرئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير.
وقال الجغبير، الثلاثاء، إنّ الاتفاقية وقعت بين صناعة الأردن واتحاد الصناعات العراقية، كما اتفقا على عقد اجتماعات ولقاءات دورية لتفعيل التشاركية وتبادل وجهات النظر وتطوير التعاون الصناعي بين البلدين.
وأكّد أن رئيس الوزراء العراقي وجه أيضا باعتماد الشهادات الصحية وشهادات المطابقة الصادرة عن المواصفات والمقاييس الأردنية


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