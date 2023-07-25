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إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك

منذ دقيقتين
إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك

وطنا اليوم:أضرم عدد قليل من المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن اليوم الثلاثاء.
وقالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير.
وأضرم محتجون في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي.
وانطلقت مظاهرة يوم الثلاثاء في كوبنهاغن، نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق نشطاء نسخا من المصحف يوم الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية.
ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.
ودعت وزارة الخارجية العراقية يوم الاثنين سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى “إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر” بعد وقائع حرق المصحف.
واستنكرت تركيا بشدة أمس ما وصفته بأنه “هجوم حقير” على المصحف ودعت الدنمرك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع “جريمة الكراهية” هذه ضد الإسلام.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه


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