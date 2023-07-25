بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

رغم ارتفاع درجات الحرارة .. إقبال طبيعي على أجهزة التبريد في الأردن

منذ 3 ساعات
رغم ارتفاع درجات الحرارة .. إقبال طبيعي على أجهزة التبريد في الأردن

وطنا اليوم:وصف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، نشاط السوق “بالطبيعي”، رغم موجة الحر غير المسبوقة التي تؤثر على المملكة منذ عدة أيام.
وقال الزعبي اليوم الثلاثاء، إن السوق شهد حركة تجارية طبيعية، إذ كان من المتوقع نظرا لاشتداد درجات الحرارة في المملكة أن يكون هنالك إقبال واسع على أجهزة التبريد المنزلية من المكيفات والمراوح و”الفريزرات”.
وأشار إلى أن مختلف أجهزة التكييف والمراوح متوفرة بالسوق المحلية وبأسعار أقل من 10-15 بالمئة، مقارنة مع السنوات الماضية، نظرا لانخفاض تكاليف الشحن، والجمارك بنسبة 5 بالمئة، وانخفاض البضائع والمواد في بلاد المنشأ.
وعزا الزعبي النشاط الطبيعي لقطاع الكهربائيات هذا الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مقارنة مع السنوات السابقة، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم توفر السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى العزوف عن شراء الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التبريد إلا للضرورة القصوى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:48

رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا يكشف معاناة المغتربين الدول الأجنبية بسبب الأسماء

17:08

القدس للدراسات السياسية تطلق حملة لرفع مستويات المشاركة السياسية والمدنية

16:47

#عاجل اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية

16:36

اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا

16:34

5 إصابات بمشاجرة جماعية في الشونة الجنوبية

16:26

السماح للمستثمرين السوريين تقديم طلبات الزيارة لأقاربهم

16:16

بحث التحديات التي تواجه القطاع التجاري في الطفيلة

16:03

وزير التربية يوجه رسالة بمناسبة انتهاء امتحانات التوجيهي

16:02

رئيس الجامعة الهاشمية يفتتح المختبر الحاسوبي “حبيب الزيودي”

15:59

إشارات الرباعي رسالة خارجية وصلت ورسائل داخلية أكثر جراءة نكأت جراح الترقيع الحكومي

15:58

بعد يومين.. إنطلاق بازار حدائق الجبيهة في عمان

15:49

قطاع الكهرباء: إقبال كبير على شراء التكييفات

وفيات
الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023