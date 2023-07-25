بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

صندوق المعونة الوطنية: 2465 أسرة جديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد خلال الشهر الجاري

منذ 3 ساعات
صندوق المعونة الوطنية: 2465 أسرة جديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد خلال الشهر الجاري

وطنا اليوم: وصل عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية خلال شهر تموز الحالي نحو 2465 أسرة، بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم، وستستلم الأسر الجديدة مخصصاتها المالية الجديدة مع نهاية الشهر الحالي.

وقالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة.

وأضافت أن الصندوق يجري شهريا مسحا إلكترونيا على الأسر المستفيدة من البرنامج، لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقراً، حيث يتم استبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج وإدخال أسر جديدة بدلا منها.

وأكدت أن باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب سابق للبرنامج ما زال مفتوحاً إلكترونياً على الرابط (takaful.naf.gov.jo).

وأشارت شنيكات إلى أن الأسر التي جرى إيقاف أو تخفيض الدعم النقدي عنها، تستطيع التقدم بتظلم إلكتروني على موقع الصندوق الإلكتروني أو عبر مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة، ليتم دراسة التظلم ومعالجته وبيان أسباب التخفيض أو الإيقاف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:48

رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا يكشف معاناة المغتربين الدول الأجنبية بسبب الأسماء

17:08

القدس للدراسات السياسية تطلق حملة لرفع مستويات المشاركة السياسية والمدنية

16:47

#عاجل اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية

16:36

اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا

16:34

5 إصابات بمشاجرة جماعية في الشونة الجنوبية

16:26

السماح للمستثمرين السوريين تقديم طلبات الزيارة لأقاربهم

16:16

بحث التحديات التي تواجه القطاع التجاري في الطفيلة

16:03

وزير التربية يوجه رسالة بمناسبة انتهاء امتحانات التوجيهي

16:02

رئيس الجامعة الهاشمية يفتتح المختبر الحاسوبي “حبيب الزيودي”

15:59

إشارات الرباعي رسالة خارجية وصلت ورسائل داخلية أكثر جراءة نكأت جراح الترقيع الحكومي

15:58

بعد يومين.. إنطلاق بازار حدائق الجبيهة في عمان

15:49

قطاع الكهرباء: إقبال كبير على شراء التكييفات

وفيات
الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023