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“الإسلامية-المسيحية” تحذر من “مسيرة أعلام” جديدة لجماعات يهودية متطرفة غدا

منذ 3 ساعات
“الإسلامية-المسيحية” تحذر من “مسيرة أعلام” جديدة لجماعات يهودية متطرفة غدا

وطنا اليوم: وجهت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تحذيراتها من “مسيرة أعلام” جديدة تخطط لها جماعات يهودية متطرفة يوم غد الأربعاء، داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بمشاركة وزراء وأعضاء “كنيست”.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن منظمات يهودية متطرفة وجهت دعوات على نطاق واسع للمشاركة في تنظيم “مسيرة أعلام” لمناسبة “ذكرى خراب الهيكل” المزعوم.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال مسؤولية السماح لهذه المسيرة الاستفزازية من اقتحام البلدة القديمة، وما يتخللها من اعتداء على المواطنين ومحلاتهم التجارية، محذرة من السماح لهم بالاقتراب من المسجد الأقصى.

ودعت الهيئة الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى لصد أي محاولة من جانب تلك الجماعات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء طقوس في باحاته.


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