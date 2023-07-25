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أصحاب معارض في المنطقة الحرة يشكون تكرار انقطاع الكهرباء

منذ 4 ساعات
أصحاب معارض في المنطقة الحرة يشكون تكرار انقطاع الكهرباء

وطنا اليوم: شكا تجار سيارات في المنطقة الحرة بالزرقاء من قيام شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة دون اعلان مسبق.
وقال في شكواهم لـ وطنا اليوم، إن الشركة لم تراعي ظروف بعض التجار الذين يحتاجون الكهرباء لغاية اتمام معاملات البيع
وأضاف احد التجار : “انقطاع التيار الكهربائي يتكرر عدة مرات في اليوم وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات ما يتسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية”.
وطالبوا الشركة بالإعلان المسبق عن أي انقطاع والعمل على حل هذه الشكوى في أسرع وقت ممكن


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