القبض على مطلق النار على الفتاة في إربد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد صباح اليوم لمديرية شرطة محافظة اربد، عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه فتاة وإصابتها في مدينة اربد، إذ أُسعفت الفتاة وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار الذي تبين أنّه خطيب الفتاة السابق ، وبالبحث عنه وخلال زمن قياسي تم معرفة موقعه وإلقاء القبض عليه ، وبدلالته جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم وبوشرت التحقيقات