ترامب: أوروبا ستدفع ثمن المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا

وطنا اليوم:أعلن دونالد ترامب أنه إن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض بلاده مخزوناتها من الأسلحة والذخائر، التي استنزفتها إمدادات أوكرانيا.

وذكرت صحيفة The Hill أن ترامب كان قد قال في فيديو مسجل نشرته حملته الانتخابية إن الأوروبيين لا يقدمون سوى “جزء ضئيل” من المساعدات لأوكرانيا مقارنة بالولايات المتحدة، ووصف الرئيس الحالي جو بايدن بأنه “ضعيف جدا ولا يحظى باحترامه لدرجة أنه لا يستطيع طلب استرداد الأموال الأمريكية”.

وأشار ترامب إلى أنه حينما كان رئيسا “أصلح جيش الولايات المتحدة بالكامل، ووضع البلاد في موقع عالمي قوي”.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: “بعد تسعة وعشرين شهرا أصبحت الترسانات فارغة، والأسهم مستنفدة، والخزانة فارغة، والصفوف تتقلص، وبلدنا مهان تماما، ولدينا رئيس فاسد، ومحتال، ومارق هو جو بايدن، الذي يجرنا نحو حرب عالمية ثالثة”

وتقدم الولايات المتحدة الأميركية دعماً سخياً لأوكرانيا في وقت تعاني من التضخم و ازدياد الغضب الشعبي حيال الوضع الاقتصادي.

وفي حزيران/يونيو الفائت، قالت الإدارة العسكرية الأميركية إنّ المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدَّمة إلى أوكرانيا خلال ولاية جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة بلغ 38.3 مليار دولار، ضمنها 37.6 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، ضخّت الحكومة الأميركية، بحسب موقع “ذا إنترسبت”، أموالًا وأسلحة لدعم الجيش الأوكراني أكثر مما أرسلته عام 2020 إلى أفغانستان و”إسرائيل” ومصر معاً.