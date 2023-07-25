تصريحات رئيس الوزراء في بغداد تناقض حديثه في الجامعة الاردنية

وطنا اليوم:قال الخبير في مجال النفط والطاقة، المهندس زهير صادق، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بغداد يوم أمس حول “الاكتشافات الواعدة على الحدود العراقية” تتناقض مع تصريحات الرئيس نفسه خلال لقائه مجموعة من الشباب في الجامعة الأردنية قبل نحو شهر بأن “الحديث عن وجود ثروات طبيعية في الأردن هو وهم”.

وأضاف صادق أن الأردن يمتلك آبار غاز ونفط في مناطق الريشة التي تقع على الحدود العراقية تكفي المملكة وتتيح لها التصدير إلى الخارج إذا كان هناك جدية من قبل الحكومة للعمل بها.

وبيّن صادق أن الحكومة تسلّمت دراسة مؤخرا تفيد بوجود كميات من الغاز تقدر بنحو (9) ترليون قدم مكعب من الغاز إلى (75) ترليون قدم مكعب، وهي كميات تزيد عن حاجة المملكة وتكفيها لسنوات طويلة، لافتا إلى أن حاجة المملكة من الغاز تقدر بنحو (350) مليون قدم مكعب من الغاز يوميا والنفط (130-140) ألف برميل يوميا.

وأشار صادق إلى أن وزير الطاقة صالح الخرابشة صرّح قبل أسبوع بنيّة الحكومة حفر (55-70) بئرا في مناطق الريشة، وهذا اعتراف ضمني بوجود النفط والغاز في تلك المناطق، متسائلا عن سبب تناقض التصريحات الرسمية حول هذا الملف.

وختم صادق حديثه قائلا: “لدينا من الخبرات ما يكفي لإعادة الحفر واستخراج الثروات الطبيعية بالمملكة، ولا أعلم سبب الصمت الحكومة حول هذا الملف”، متسائلا “هل الاتفاقية الموقعة مع العدو الصهيوني هي السبب أم أن هناك أسبابا أخرى؟!

ترأس امس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً موسَّعاً ضمَّ وزراء وممثِّلين عن القطاع الخاص في البلدين الشَّقيقين؛ لبحث آليَّات توسيع آفاق التَّعاون المشترك في مجالات الصِّناعة والتِّجارة والطَّاقة والاستثمار والنَّقل والزِّراعة والبيئة والصَّحة والتَّعليم.

ولفت الخصاونة إلى أن المرحلة الثانية من الربط الكهربائي مع العراق تسير بشكل متسارع، منوها في الوقت ذاته إلى أن هناك اكتشافات واعدة بالقرب من الحدود الأردنية العراقية.