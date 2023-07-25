الأمن يبحث عن مطلق النار على فتاة في اربد

وطنا اليوم:أطلق شخص النار، صباح الثلاثاء على فتاة أمام أحد المولات التجارية جنوب مدينة إربد بالقرب من دوار المدينة الرياضية ،ما أدى لاصابتها بالرصاص

وقال مصدر إن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادثة، ونقلت الفتاة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون ذكر حالتها الصحية.

وأضاف ان الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة