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الأمن يبحث عن مطلق النار على فتاة في اربد

25 يوليو 2023
الأمن يبحث عن مطلق النار على فتاة في اربد

وطنا اليوم:أطلق شخص النار، صباح الثلاثاء على فتاة أمام أحد المولات التجارية جنوب مدينة إربد بالقرب من دوار المدينة الرياضية ،ما أدى لاصابتها بالرصاص
وقال مصدر إن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادثة، ونقلت الفتاة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون ذكر حالتها الصحية.
وأضاف ان الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة


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