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الأمن يدعو السائقين لمعرفة النقاط المسجلة بحقهم

25 يوليو 2023
الأمن يدعو السائقين لمعرفة النقاط المسجلة بحقهم

وطنا اليوم:دعا مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف، المواطنين إلى معرفة عدد النقاط المرورية المسجلة بحقهم حتى لا يتفاجئوا بسحب رخصهم.
وقال إنه بإمكان المواطنين الاستفسار عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقهم من خلال الرقم 0770991751، وفي حال وجدوا عدد النقاط المسجلة بحقهم من 8 -15 نقطة، فـ بإمكانهم التقدم للمعهد المروري لعقد دورة تأهيلية موجودة في كافة مديريات الشرطة مدتها يوم واحد مجاناً، حيث سيتم بعدها شطب 8 نقاط.
وأضاف أن نظام النقاط المرورية يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية ودرجة الثقافة المرورية والوعي المروري لدى السائق.
وبين أن نظام النقاط المرورية يتضمن31 بند مخالفات، وفي حال ارتكب السائق أي بند من هذه البنود فإنه سيتم تسجيل نقاط في سجله المروري، مشيرا إلى أنه في حال وصل عدد النقاط إلى 16 نقطة فأكثر فإنه سيتم سحب الرخص وذلك ضمن حدود معينة (60 أو 90 أو 120 أو 180 يوماً) وذلك حسب النقاط التي وصل لها السائق


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