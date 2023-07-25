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زلزال جديد يضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا

25 يوليو 2023
Rescuers search for victims and survivors amidst the rubble of a building that collapsed in Adana on February 6, 2023, after a 7.8-magnitude earthquake struck the country's south-east. - The combined death toll has risen to over 1,900 for Turkey and Syria after the region's strongest quake in nearly a century on February 6, 2023. Turkey's emergency services said at least 1,121 people died in the 7.8-magnitude earthquake, with another 783 confirmed fatalities in Syria, putting that toll at 1,904. (Photo by Can EROK / AFP)

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، صباح اليوم الثلاثاء، زلزالًا وقع في أضنة بتركيا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.
وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 8:45 في أضنة بعمق 13 كلم.
وأشار إلى أن هذا الزلزال يعد قويًا لكن لم يشعر به سكان المملكة، منوها إلى أنه يبعد عن العاصمة عمّان 625 كيلو متر.
وتعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين في 6 فبراير 2023، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضًا سوريا.


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