زلزال جديد يضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، صباح اليوم الثلاثاء، زلزالًا وقع في أضنة بتركيا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 8:45 في أضنة بعمق 13 كلم.

وأشار إلى أن هذا الزلزال يعد قويًا لكن لم يشعر به سكان المملكة، منوها إلى أنه يبعد عن العاصمة عمّان 625 كيلو متر.

وتعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين في 6 فبراير 2023، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضًا سوريا.