وفاة طفل تعرّض للدغة عقرب في الطفيلة

وطنا اليوم:توفي اليوم الثلاثاء، طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، متأثراً بلدغة عقرب من نوع لوريس، كان قد تعرض لها قبل يومين في الطفيلة.

وقال خبير العقارب والزواحف ابراهيم بني ياسين إن الطفل عانى من تباطؤ حاد في دقات القلب وانخفاض حاد في مستوى الأكسجين، لافتاً إلى أنه اجري له الإنعاش القلبي الرئوي، واخذ مضاد السموم، إلا أن مشيئة الله تعالى كانت بوفاته.

وأشار إلى أن الطفل تعرّض للدغة عقرب لوريس، وهو من أخطر الأنواع الموجودة في الأردن والأشد فتكاً، منوهاً إلى أن اللدغة منه قد تُدخل الشخص البالغ بحالة صحية سيئة