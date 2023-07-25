الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين ويحتجز جثامينهم في نابلس

وطنا اليوم:اغتالت قوة خاصة “إسرائيلية” ثلاثة شبّان واحتجزت جثامينهم، صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، بعدما أطلقت النار على مركبتهم قرب بوابة الطور في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له: “إن قوة خاصة قتلت 3 شبّان قرب بوابة الطور في مدينة نابلس”.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: “تحركت سياراتنا للموقع لكن تم منعها، وأجرينا اتصالات مع الصليب الأحمر ولكن سياراتنا عوملت بشكل عنجهي ومنعنا من الوصول، وحتى الآن لا يوجد تفاصيل مؤكدة ودقيقة وحتى عددهم غير مؤكد باستثناء ما أعلن عنه الطرف الآخر بأنهم ثلاثة شبان”.

وأفاد شهو عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الصحفية أثناء أداء عملها قرب مكان اغتيال الشبان الثلاثة.

وذكرت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال انسحب من مكان ارتقاء الشبان الثلاثة بعد أن احتجز جثامينهم وصادر مركبتهم على جبل الطور بمدينة نابلس