ضبط طفل 11 عاما يقود مركبة في عمّان

وطنا اليوم:ضبطت إدارة السير، طفلا يبلغ من العمر 11 عاما، أثناء قيادته لإحدى المركبات في العاصمة عمّان.

وقالت إدارة السير، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك مركبة مكن حدثاً (11 عاماً) تم ضبطه يقود تلك المركبة يوم أمس في العاصمة عمان، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر بسبب عدم معرفته بأدنى قواعد وأولويات المرورية.

وحذرت إدارة السير من قيادة الأطفال للمركبة.

كما جددت تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المروري

وأضافت، أنه جرى رصد مجموعة من المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية يوم أمس كضبط مركبة تسير بسرعة 182 كلم/ساعة على طريق المطار وأخرى بسرعة 183 كلم/ساعة على طريق الممر التنموي ومركبة بسرعة 160 كلم/ساعة على طريق البحر الميت.

وأدت الرقابة المرورية على الطرق الخارجية، إلى ضبط سائق مركبة شحن (قاطرة ومقطورة) برخصة فئة ثالثة معرضا نفسه والآخرين لخطر عدم القدرة على التعامل مع مفاجآت الطريق