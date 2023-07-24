مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في سوريا

وطنا اليوم: عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة بشأن الوضع في سوريا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة قدمها المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسون.

وقال بيدرسون إنه حتى الآن لم تُترجم شهور من الدبلوماسية التي يحتمل أن تكون مهمة إلى نتائج ملموسة للسوريين على الأرض أو تحركات حقيقية في العملية السياسية.

وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يحدث ذلك، فستكون فرصة أخرى ضائعة لمساعدة الصراع السوري على الوصول إلى نهاية تفاوضية، في وقت يتعمق فيه تأثير الأزمة.

وناشد بيدرسون الحكومة السورية العمل بشكل استباقي مع الأمم المتحدة سعياً وراء مسار سياسي للخروج من هذا الصراع، مضيفا أنه سيواصل أيضًا العمل مع هيئة المفاوضات السورية.

إلى ذلك، أشار مدير قسم التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغهام إلى عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تفويض عمليات الإغاثة عبر الحدود للأمم المتحدة في سوريا.