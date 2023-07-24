بالجملة.. ارتفاع مؤشرات الأسهم وسعر النفط الأمريكي

وطنا اليوم: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، بنحو 250 نقطة، كما ارتفع سعر النفط الأمريكي.

وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 220 نقطة ليصل إلى 35444 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 4560 نقطة.

أما مؤشر “نازداك”، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فاستقر عند 14078 نقطة.

في قطاع البنوك، ارتفع سهم بنك شيس أكثر من 3 دولارات، ليصل إلى 156 دولارا للسهم الواحد، كما ارتفع سهم بنك غولدمان ساكس 9 دولارات ليصل إلى 360 دولارا للسهم الواحد.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 78 دولارا للبرميل الواحد.