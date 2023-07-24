بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بالجملة.. ارتفاع مؤشرات الأسهم وسعر النفط الأمريكي

24 يوليو 2023
بالجملة.. ارتفاع مؤشرات الأسهم وسعر النفط الأمريكي

وطنا اليوم: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، بنحو 250 نقطة، كما ارتفع سعر النفط الأمريكي.

وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 220 نقطة ليصل إلى 35444 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 4560 نقطة.

أما مؤشر “نازداك”، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فاستقر عند 14078 نقطة.

في قطاع البنوك، ارتفع سهم بنك شيس أكثر من 3 دولارات، ليصل إلى 156 دولارا للسهم الواحد، كما ارتفع سهم بنك غولدمان ساكس 9 دولارات ليصل إلى 360 دولارا للسهم الواحد.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 78 دولارا للبرميل الواحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17

“أمانة عمان” تشارك في البرنامج التدريبي لمنظمة المدن المتحدة

19:15

هيومن رايتس : على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

19:12

جامعة اليرموك ومؤسسة ولي العهد تنظمان ورشة تعريفية لأفضل تطبيق خدمات حكومية

19:07

الخارجية ترحب بإعلان الأمم المتحدة سحب ناقلة نفط “صافر”

19:07

الجغبير : غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق

19:04

إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك

18:59

الكهرباء الوطنية توضح أسباب تراكم الديون على الشركة

17:48

رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا يكشف معاناة المغتربين الدول الأجنبية بسبب الأسماء

17:08

القدس للدراسات السياسية تطلق حملة لرفع مستويات المشاركة السياسية والمدنية

16:47

#عاجل اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية

16:36

اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا

16:34

5 إصابات بمشاجرة جماعية في الشونة الجنوبية

وفيات
الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023