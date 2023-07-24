بحوزته51 ألف دينار.. الأمن العام يقبض على قاتل عامل بمحطة وقود شمال العاصمة

وطنا اليوم: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفريق التحقيقي الخاص المشكل من الامن الوقائي والبحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة حادثة مقتل وسلب موظف محطة الوقود، تمكن وخلال ساعات من بدء التحقيق تم تحديد هويته والقاء القبض عليه .

وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان امس بتعرض موظف من جنسية عربية يعمل داخل محطة للوقود في منطقة الهاشمي وقبل خروجه من المحطة وبحوزته مبلغا ماليا يعود للمحطة، للاعتداء من قبل مجهول بواسطة اداة حادة وسلب مبلغ 58 الف دينار كانت بحوزته، إذ اسعف للمستشفى بحالة سيئة وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه فيما لاذ المجرم بالفرار .

واضاف الناطق الاعلامي انه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من الامن الوقائي والبحث الجنائي ومديرية الشرطة المختصة للتحقيق في الحادثة وتحديد مرتكب الجريمة .

وأكّد الناطق الاعلامي انه ومن خلال ما تم جمعه من ادلة ومعلومات تمكن الفريق وخلال ساعات معدودة من تحديد هوية المجرم والقي القبض عليه بعد البحث عنه .

وبالتحقيق معه اعترف انه كان يعمل سابقا في محطة الوقود وانه خطط لعملية الاعتداء والسلب اثناء قيام الموظف بنقل المبالغ المالية وجرى بدلالته ضبط 51 الف دينار من المبلغ المسلوب

ويشار إلى أنّ عقوبة المجرم هي الإعدام بحسب القانون، إذ انه ارتكب جناية القتل تمهيداً لارتكاب جناية أخرى.