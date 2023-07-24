تسمم أكثر من 20 موظف في معان

وطنا اليوم:أصيب 23 موظفًا في احدى الشركات في معان، بالتسمم الغذائي، وفق مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.

وقال الرواد ان مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بفحوصات وتحريات عن أسباب الإصابات فيما قامت وزارة الصحة بأرسال فريق رقابة الامراض لتقييم الحالات والوقوف على أسباب الإصابات.

وأشار الرواد إلى ان حالات المصابين بين الجيد والمتوسطة لافتا الى ان 6 منهم غادروا المستشفى