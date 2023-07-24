بدء المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة الأردنية العراقية

وطنا اليوم:بدأت في العاصمة العراقية بغداد المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقالت الوكالة إن المباحثات الرسمية لاجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، بدأت برئاسة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

ووصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى بغداد الاثنين، على رأس وفد وزاري وممثِّلين عن القطاع الخاص، في زيارة عمل تستمر ليومين.