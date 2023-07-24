الكنيست الإسرائيلي يصدق على إلغاء قانون “سبب المعقولية”

وطنا اليوم: صدق الكنيست الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين، على إلغاء قانون “سبب المعقولية”، بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 64 صوتا مع عدم وجود معارضين وعدم امتناع أي عضو كنيست عن التصويت.

وفي غضون ذلك، وصل المئات من المتظاهرين إلى القدس، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى الكنيست.

وقرر قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، مقاطعة التصويت أثناء القراءة الثالثة على إلغاء قانون “سبب المعقولية” في الجلسة مكتملة النصاب، بناء على تبني مقترح رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان.

وبحسب موقع “واللا” العبري، يتوقع إقرار القانون الأول كجزء من خطة التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن إلغاء قانون “سبب المعقولية” المثير للجدل، سيحد من الآن فصاعدا من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد المصادقة النهائية عليه، اليوم، حيث كانت المحكمة العليا تستخدمه، عندما يسن الكنيست قوانين تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس.