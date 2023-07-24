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وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية بمحافظة الطفيلة

منذ دقيقة واحدة
وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية بمحافظة الطفيلة

وطنا اليوم:توفي رجل يبلغ من العمر 36 عاما، بصعقة كهربائية، في منطقة العيص بمحافظة الطفيلة، وفقا لمصدر أمني.
وقال المصدر إن الرجل أثناء تواجده في منزله مساء أمس الأحد، ذهب لتعبئة خزان المياه، والذي يقع قرب عامود كهرباء ضغط عالي، الأمر الذي أدى إلى إصابته بصعقة كهربائية توفي على إثرها.
وجرى تشريح جثة الثلاثيني، إذ علل سبب الوفاة بتوقف الجهاز الدوراني والتنفسي الناتج عن الصعق الكهربائي


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