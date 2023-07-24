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المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

منذ ساعة واحدة
المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

وطنا اليوم: أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية ظهر اليوم الإثنين، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (٢ كيلو) من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


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