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الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

منذ ساعة واحدة
الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

وطنا اليوم: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الاثنين، ما يشكل استفزازا فجا لمشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وفعلاً من أفعال الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.

وأكدت الوزارة رفضها واستنكارها لتكرار السماح بالاعتداء على المصحف الشريف، وضرورة وقف تلك الاعتداءات وتجريمها، والعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، واحترام الرموز الدينية، محذرة من عواقب تلك الأفعال التي تؤجج العنف والكراهية.


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